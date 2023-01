تعرف على مواعيد عرض حلقات مسلسل The Last of Us في مصر

يحرص الجمهور على متابعة آخر ما يتعلق بمواعيد عرض حلقات مسلسل The Last of Us، المأخوذ عن لعبة فيديو بنفس الاسم، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من المسلسل التي حصلت على تقييم مرتفع على موقع «IMDb» وصل لـ 9.5، ووصفها البعض بأنها أفضل عمل درامي يتم تقديمه عن لعبة فيديو، وتذاع الحلقة الثانية تحت عنوان «Infected» يوم 22 يناير الجاري

وبالبحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل The Last of Us، فإن الحلقة الثانية من المسلسل تحت تذاع بعنوان «Infected» يوم الأحد المقبل، من إخراج نيل دركمان، الذي كتب وشارك في إخراج اللعبة الأصلية، ومن المقرر أن يستمر عرض الموسم الأول من المسلسل المكون من 9 حلقات حتى 12 مارس المقبل.

مواعيد عرض حلقات مسلسل The Last of Us

وكشفت شبكة «HBO» مواعيد عرض حلقات مسلسل The Last of Us عبر منصتها الإلكترونية «HBO Max»؛ إذ تذاع الحلقة الجديدة الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية «الرابعة فجر الاثنين بتوقيت القاهرة»، على شبكة «OSN».

من يناير إلى مارس.. مواعيد عرض حلقات مسلسل The Last of Us

- الحلقة الثالثة: الأحد 29 يناير

- الحلقة الرابعة: الأحد 5 فبراير

- الحلقة الخامسة: الأحد 12 فبراير

- الحلقة السادسة: الأحد 19 فبراير

- الحلقة السابعة: الأحد 26 فبراير

- الحلقة الثامنة: الأحد 5 مارس

- الحلقة التاسعة والأخيرة: الأحد 12 مارس

وتدور أحداث المسلسل في 2023، بعد ما يتسبب فيروس فطري في تحول معظم سكان العالم إلى أكلي لحوم بشر، ويتحول العالم إلى منطقتين حجر صحي وثكنات عسكرية، ويخوض «جويل» رحلة صعبة مع الفتاة المراهقة «إيلي» عبر الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الخطر للوصول إلى بر الآمان، وهو من بطولة بيدرو باسكال وبيلا رامزي.