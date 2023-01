ملخص الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us.. جويل يهرب مع سارة

نالت الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us إشادة النقاد بعد ساعات من عرضها للمسلسل المكون من 9 حلقات، تذاع الأحد من كل أسبوع، وهو مأخوذ من لعبة فيديو بنفس الاسم لعام 2013، ولاقى الثناء بالأداء والكتابة وتصميم الإنتاج والمونتاج.

وتدور أحداث مسلسل The Last of Us في عام 2023، حول المهرب «جويل»، الذي يكلف بتهريب الفتاة المراهقة «إيلي» من منطقة حجر صحي إجباري عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما تسبب فيروس خطير في القضاء على حياة ملايين البشر، لتكن أمامهما رحلة صعبة يعتمدان فيها على بعضهما البعض للبقاء على قيد الحياة.

ملخص أحداث الحلقة الأولى من أحداث مسلسل The Last of Us

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us تحت عنوان «When You're Lost in the Darkness» من إخراج كريج مازن، وبدأت أحداثها في عام 2003 عندما يسبب فيروس فطري في انتشار جائحة عالمية، يهرب «جويل» مع ابنته «سارة» مع بدء انتشار الفيروس، لكنها قتلت على يد جندي هاجمهم، وبعد عشرين عاما يجتاح الفيروس العالم، ويعيش «جويل» في منطقة الحجر الصحي في بوسطن، التي تديرها بإحكام وكالة الاستجابة للكوارث الفيدرالية.

ويبدأ «جويل» في العمل كمهرب، وخلال عمله بتعرف على «مارلين» التي تطلب منه اصطحاب ابنتها «إيلي» الصغيرة إلى دار ولاية ماساتشوستس وتسليمها مقابل تقديم إمدادات.

فريق عمل مسلسل The Last of Us

وتولى نيل دركمان الذي كتب وشارك في إخراج اللعبة الأصلية، في كتابة حلقات المسلسل مع كريج مازن، ويشارك في بطولة المسلسل بدرو باسكال في دور «جويل»، بيلا رامزي في دور «إيلي»، بالإضافة إلى جابريل لونا، ميرل داندريدج وجيفري بيرس.