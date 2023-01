تفاصيل مسلسل The Last of Us.. يعرض فجرا بتوقيت القاهرة

ساعات قليلة، ويبدأ عرض مسلسل The Last of Us، الذي طال انتظاره، في مصر وكل دول العالم، بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.

مسلسل the last of us من أوائل المسلسلات الدرامية الأمريكية التي استوحت فكرتها من لعبة فيديو جيم اشتهرت في العالم، وقرر عدد من القائمين تحويلها إلى مسلسل.

ترصد الوطن في هذا التقرير عدة معلومات عن المسلسل

- مسلسل the last of us مكون من تسع حلقات.

- الحلقة الأولى بعنوان عندما تتوه في الظلام.

- مدة الحلقة الأولى يصل إلى 85 دقيقة، وجرى عرضها في عرض خاص بدولة الإمارات منذ يومين لعدد من وسائل الإعلام.

- تدور أحداث مسلسل the last of us من عام 2003 إلى عام 2023 حينما يتحول فطرا جينيا، ويحدث أزمة في الحياة ويتحول الناس إلى زومبي.

- مسلسل the last of us من بطولة بيدرو باسكال الذي يؤدي دور جول، وبيلا رامزي بدور إيلي، وغابرييل لونا في دور تومي، وآنا تورف في دور تس.

المسلسل يعرض بمصر في تمام الساعة الخامسة فجرا.

- يعرض مسلسل مسلسل the last of us كل يوم اثنين، في حلقة جديدة.

- كتب المسلسل وأنتجه كريج مازن مبتكر مسلسل شيرنوبل والحائز على جائزة إيمي.