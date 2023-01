أبرز 4 نقاط في الحلقة الأولى من مسلسل The last of us.. الفطريات تهدد البشر

تصدرت الحلقة الأولى من المسلسل الأمريكي المنتظر The last of us تريند الوطن العربي والعالم، بعد ساعات من عرضها عبر موقع التغريدات تويتر ومحركات البحث.

مسلسل The last of us من بطولة بيدرو باسكال وبيلا رامزي وتدور أحداثه في عام 2023، ومسلسل The last of us مأخوذ ومستوحى من لعبة فيديو جيم.

ترصد «الوطن» أبرز نقاط في الحلقة الأولى

- تدور فكرة المسلسل حول تطور جينات الفطريات التي تعيش داخل الكائنات البشرية وقدرتها على استغلال حياة البشر وتدميرهم، والتأكيد أن الحرب المقبلة مع البشر هي الفطريات وليست الفيروسات.

- كشفت الحلقة أن العالم سيتحول الى منطقتين حجر صحي وثكنات عسكرية بسبب الخوف من البشر المصابين بالعدوى.

The last of us من بطولة بيلا رامزي وبيدرو باسكال

- المشاعر الإنسانية كانت غالبة على كل أحداث المسلسل، حيث نرى الأب الذي يفقد ابنته بعد قيام الشرطي بقتلها خوفا من إصابتها بالعدوى.

- تسيطر الأسلحة على التحكم في الأمور الاجتماعية، وتلغى تماما فكرة الأموال المعروفة حاليا وتستبدل بأشياء أخرى.