وزير الصحة: 3 محافظات الأكثر تعرضا للعقر من الكلاب الضالة

أكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة والسكان، أنّ أكثر المحافظات تعرضا للعقرمن الحيوانات الضالة، وهي محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة، مشيرًا إلى أنّ عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيحية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات

وأوضح وزير الصحة أن تكلفة توفير الأمصال التي وصلت إلى 146 مليون جنيه في عام 2019 ووصلت إلى 151 مليون في 2022 ومرشحة للزيادة، وقد تصل إلى 500 مليون جنيه.

وقال إن الوزارة توسعت في مراكز وتقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات الضالة في كل المحافظات، وأشار وزير الصحة إلى أنّ حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضي بدأت تتزايد بزيادة 20% سنويًا، وفي أثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة في 2022.

وأكد العمل المستمر والمشترك مع كل الوزارة المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، حيث إنّنا نتعامل مع الإصابة، بعد حالات العقر.