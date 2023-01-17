تشييع جثمان وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي

تحرك جثمان اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، قبل قليل، من مسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء الصلاة عليه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالإمام الشافعي، وسط حضور عد كبير من القيادات ضمت وزير الداخلية السابق، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومدير أمن القاهرة.

وأدى صلاة الجنازة على وزير الداخلية الأسبق، مئات من الحضور والقيادات الأمنية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ86 عامًا، داخل أحد المستشفيات، حيث كان يخضع للرعاية الطبية.

وفاة اللواء منصور العيسوي بعد صراع مع المرض

وتوفي اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، مساء أمس الاثنين، داخل أحد المستشفيات، حيث كان يخضع للرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات منذ 20 يومًا، وذلك عن عمر يناهز الـ86 عامًا، وحددت الأسرة موعد إقامة العزاء غدًا الأربعاء في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.