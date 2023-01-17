جامعة أسيوط تفتتح معرضا خيريا للملابس

قالت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، إن الإدارة حريصة على تقديم الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، والذي يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة.

افتتاح معرض خيري للملابس

جاء ذلك خلال افتتاحها معرض خيري للملابس والذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع جمعية أنصار الخير لخدمات المجتمع والتنمية الشاملة بصالة المعارض بجوار المراقبة الطبية بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، والأستاذة سوسن جابر رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار الخير، فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب.

منتجات متنوعة للملابس

وأشادت الدكتورة مها كامل بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة والتي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام وتحقيق الدورالمجتمعي للجامعة بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية.

400 قطعة ملابس

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن المعرض في نسخته يعد نجاحًا يضاف لاتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر ورعاية الشباب، مؤكدا حرص الجامعة على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب الطلاب الغير قادرين وتلبي احتياجاتهم ومنها الملابس, حيث أن المعرض يقدم المعروضات بسعر بيع المصنع ويضم كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الجديدة تزيد عن 400 قطعة، واشتمل أيضا على جانب لعرض سلع غذائية ومنظفات بأسعار مخفضة.