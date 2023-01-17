المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.. أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر

تشتمل مشروعات النقل الجماعي الأخضر، التي تنفذها الدولة في الفترة الحالية، على مشروعات مهمة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وهي مشروعات تقدم خدمات متميزة للركاب، خاصة أنها تتميز بسرعات عالية وتوجد في أماكن مختلفة.

تفاصيل مهمة عن المونوريل

تُقدّم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مهمة عن المونوريل كأحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية لمترو الأنفاق:

- طريقة التنفيذ: علوي.

- السرعة: 90 كيلومترا في الساعة.

- أماكن التنفيذ: مناطق متوسطة الكثافة.

- التكلفة المالية: مليون دولار/30 كيلومترًا.

- الطاقة الاستيعابية: 600 ألف راكب يومياً بتركيب 4 عربات بكل قطار وتسترتفع إلى 1.2 مليون راكب يومياً عند زيادة تركيب القطارات إلى 8 عربات بكل قطار.

- ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل «الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة».

- يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر.

- يبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة.

- يسهم المونوريل في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

- أيضًا يسهم في تكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- يتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة.

- المشروع سيوفر استهلاك الوقود.

- يخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

القطار الكهربائي الخفيف

- أحد أبزر مشروعات النقل الجماعي الأخضر.

- التكلفة المالية: مليون دولار /22 كيلومترا.

- أماكن التنفيذ: ربط المطن الجديدة على مسافات متباعدة.

- السرعة: 120 كيلومترًا في الساعة.

- طريقة التنفيذ: علوي وسطحي.

- الطاقة الاستيعابية: مليون راكب يومياً.