قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لتنفيذ أعمال «المونوريل»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومشروعات «نيو جيزة، وماونتن فيو، وويست هيلز، وجوزيف المستقبل، وسامكريت، وأبو رواش»، لمدة 12 ساعة بدءا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع المونوريل المتعارضة مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.