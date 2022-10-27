«النقل» تبدأ تجارب تسيير المونوريل دون سائق في العاصمة الإدارية

واصلت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على العاملين والمهندسين والفنيين، القائمين على تنفيذ المشروع.

وصول 11 قطار مونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة

وأشارت، إلى أنه جرى توريد ما يقرب من 11 قطار مونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة من إجمالي 40 قطارا، مؤكدة أن الوزارة بدأت في تنفيذ تجارب تسيير قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من ورشة الصيانة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة بواقع محطة واحدة فقط، استعدادا لإظهاره في فعاليات مؤتمر المناخ، الذى سيعقد في 7 نوفمبر المقبل.

المونوريل يسير بدون سائق لأنه يعمل أتوماتيكيا

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، أنه جرى تجربة تسيير قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، دون سائق، مشيرًا إلى أن المونوريل يعمل بشكل أتوماتيكي، كونه يدخل مصر لأول مرة، ويعتبر وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة وتوفر استهلاك الوقود وصديقة للبيئة، موضحًا أنه سيجري إظهار تسيير المونوريل في مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في 7 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

مشروعا المونوريل ينقلان ما يقرب من مليون راكب يوميًا

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المونوريل يوفر استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أنه سينقل ما يقرب من مليون و300 ألف راكب يوميًا، بواقع 650 ألف راكب يوميًا عبر مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، و650 ألف راكب عبر مونوريل 6 أكتوبر.