محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي بعرب مطير بتكلفة 39 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لإنشاء المجزر الآلي بعرب مطير، التابعة لمركز الفتح، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة، وإمدادها بأحدث النظم التكنولوجية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير منظومة العمل بالمجازر والقضاء على الذبح خارجها.

ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

39 مليون جنيه

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح، واستمع إلى شرح من مسؤول الشركة المنفذة للأعمال لمراحل العمل التي يجرى تنفيذها بالمجزر الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويقام على مساحة 10 آلاف متر، وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر.

ووجه «سعد» خلال الجولة، بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء، تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، مشيرًا إلى إنه يجري دراسة استغلال المجازر الآلية الجديدة التي جرى إنشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

مجازر الثروة الداجنة

وأكد المحافظ استمرار جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات، والمجازر التي جرى تشغيلها، بالإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام، ومعاينة باقي المجازر التي لم تسلم بعد لبحث تلافي الملاحظات وتسليمها لمديرية الطب البيطري لتشغيلها، وتعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.