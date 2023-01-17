بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «العلمين- وادي النطرون»

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «العلمين- وادي النطرون» عند علامة الكيلو 30، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء وحالات المصابين في حادث العلمين

واستقبل، اليوم الثلاثاء، مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث سيارة على طريق وادي النطرون، وهم مصطفى محمد مصطفى، 18 سنة، من القليوبية، مصاب بكدمة بتجويف العينين واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن صالح عبدالحليم، 19 سنة، من القليوبية، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعبدالغني السيد عبدالغني، 29 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومحمد علي محمود، 25 سنة من القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والسيد عبدالغني، 18 سنة، من القليوبية، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ويكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ من جهوده لاستكمال العلاج اللازم والرعايه الطبيه الشامله لهم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطه تأمين الطريق الدولي «العلمين- ادي النطرون» إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل بالحادث.