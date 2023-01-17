إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة برصيف الطريق الدائري بالمحلة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل محملة بسيراميك بالرصيف الفاصل بين الاتجاهين على طريق المحلة الدائري، ونُقل المصابون إلى مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالسراميك على طريق المحلة الدائري، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، وتوقف حركة المرور.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة سائق السيارة النقل، ويدعى «إبراهيم ال» بإصابات خطيرة وبالغة، وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، إثر تصادم سيارة نقل محملة بالسراميك، في السور الفاصل بين الاتجاهين على طريق المحلة الدائري، بعد أن انحرفت عجلة القيادة بيد السائق.

رفع آثار الحادث

ونُقل المصابون إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات.