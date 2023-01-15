إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم أب و2 من أبنائه، اليوم، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع الأسمنت في نطاق محافظة بني سويف، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

بلاغ بتصادم سيارتين ميكروباص وميني باص ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع الأسمنت بدائرة المحافظة، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجاري إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في الحادث وهم؛ هيثم سمير سيد 26 عامًا يقيم بمحافظة الجيزة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، رمضان صابر السيد عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، رمضان سمير محمد احمد 38 عامًا، يقيم بمحافظة الدقهلية، مصاب بجرح قطع بالوجه حوالي 2 سم، عبد السلام مصطفى إسماعيل 45 عامًا، يقيم بمحافظة الغربية، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما أصيب في حادث الطريق الصحراوي الشرقي: سمير محمد أحمد المنصور 38 عامًا بجرح قطعي بالوجه، محمود السيد محمود 53 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، عادل صبحي كامل 56 عامًا، مصابًا بكدمه بالظهر، وابنيه أبانوب عادل صبحي 11 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، و بيشوي عادل صبحي 11 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم.