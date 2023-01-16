إصابة 17 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي

أصيب 17 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان، كما انتقلت سيارات الإسعاف، ونقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

وعن تفاصيل الحادث، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على الطريق.

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 17 شخصًا، ونقلوا إلى أحد المستشفيات لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما قام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.