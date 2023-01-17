محافظ مطروح: حصر أعداد ذوي الهمم لتدريبهم وتوفير فرص عمل لائقة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة، إجراءات رعاية وحماية «ذوي الهمم»، وخطة تدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، بالتعاون مع الشركات العاملة بالمحافظة، تفعيلًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية هذه الفئة، والاهتمام بهم وتوفير سبل الراحة لهم.

حصر ذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح

ووجه محافظ مطروح لمدير القوى العاملة بمطروح بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الحصر، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل المحافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وحصر الاعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5%، المطلوبة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاصة بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مدى التزام الشركات بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، والالتزام بتعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح

وأوضح محافظ مطروح في بيان أنه سيجري توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خطة جرى وضعها لتعيين نسبة الـ5% في المشروعات المختلفة في قطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال الفتره المقبلة.