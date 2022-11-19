«التضامن» تنظم ورشة للتدريب على آليات تسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت وزارة التضامن ورشة تدريبية بمقر الجمعية الشرعية الرئيسية لتدريب عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية ضمن سلسلة من التدريبات التي ستعقدها الوزارة مع الجمعيات المشاركة، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لسرعة إنهاء تسجيل حالات المواطنين ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ورشة عمل

وجرى تنفيذ ورشة عمل Online من خلال تطبيق Teams لتدريب عدد 210 من أعضاء شركة E-Card، وشمل التدريب على آليات تسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على المنظومة، وكيفية استيفاء نموذج استمارة الخدمات، ورفع الوثائق والمستندات إلكترونيًا، وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتعريف بالإعاقات المختلفة ومستويات شدة الإعاقة.

إضافة إلى الاستحقاقات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب قانون 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تمهيداً لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في بدء العمل على المنظومة، لضمان تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة وحماية لحقوقهم.

إعفاء ذوي الإعاقة من الكشف الطبى

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم الآتي:

- الرقم القومي أو شهادة الميلاد لكن دون عمر 16 وفي هذه الحالة تقدم صورة الرقم القومي لولي الأمر أيضًا.

- ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء.

- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو ومستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

- الشلل الدماغي

- الشلل الرباعي

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

- كف البصر.

- فقد السمع التام.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

- اضطراب طيف التوحد.