تجهيز 23 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستلام أجهزة تعويضية بقنا

التقى حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، بالفوج الثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تجهيزهم للسفر إلى محافظة القاهرة، لإجراء الكشف الطبي وأخذ مقاسات وتحديد نوعية الأطراف الصناعية الخاصة بهم، بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

الأطراف الصناعية

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إنه بلغ عدد المستفيدين بالأطراف الصناعية بالفوج الثاني 23 حالة، وسيتم إجراء الكشف الطبي وأخذ مقاسات وتحديد نوعية الأطراف الصناعية لهم، داخل مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه جرى تجهيز أتوبيس سياحي مجاني لنقل المواطنين ذهاب وعودة من محافظة قنا إلى القاهرة، برفقة حازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لضمان توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين حتى عودتهم سالمين مرة أخرى إلى المحافظة.

19حالة مستفيدة من الأجهزة

يذكر أن عدد المستفيدين الذين جرى تسليمهم أطراف صناعية خلال الفوج الأول بلغ 19 حالة، منها 8 حالات طرف صناعي «بتر فوق الركبة»، و6 حالات طرف صناعي «بتر تحت الركبة»، و5 حالات أجهزة شلل، بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.