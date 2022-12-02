باحثة من ذوي الهمم: عهد السيسي هو العصر الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الدكتورة رنا حامد عبدالواحد أول باحثة من ذوي الهمم تحصل على الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة المنصورة عام 2022، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية للثانوية العامة للمكفوفين عام 2003، إنها لم تتوقع أن يكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلال فعاليات افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.

تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكشفت حامد خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران على قناة «اكسترا نيوز»، تفاصيل ما دار بينها والرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء التكريم: «تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر تتويجا لكل التكريمات السابقة، هذا أفضل تكريم، شيء رائع للغاية، لا يمكنني أن أصفه بكلام، حصلت على الدكتوراة منذ أسبوعين، وتهنئة الرئيس لي بالأمس كانت أجمل مباركة، كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي والدتي، وشجعنا، وعندما صافحته شعرت بأنني أصافح والدي، هو رئيس أب وإنسان».

وتابعت أول باحثة من ذوي الهمم تحصل على الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة المنصورة عام 2022، أنها تعمل معلمة لغة إنجليزية في مدرسة النور للمكفوفين، وفي عام 2017 حصلت على دبلومة مهنية في التربية الخاصة، وفي عام 2016 حصلت على الماجستير في الأدب الإنجليزي، وفي عام 2011 حصلت على دبلومة عامة في التربية من كلية التربية بجامعة المنصورة، وفي عام 2007 تخرجت من الجامعة وحصلت على شهادة ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة.

والدي ووالدتي وأشقائي أكبر داعم لي

وأكدت: «والدي ووالدتي وأشقائي أكبر داعم لي، كنت في البداية طالبة بمدرسة للمبصرين، ولم نكن نعرف أن هناك مدارس مختلفة، ولكن عندما علم والدي بها، تعلمت طريقة برايل في مرحلة الابتدائية، ثم انتقلت إلى مدرسة النور للمكفوفين، حتى حصلت على الثانوية العامة، كما أن مدرستي لعبت دورا كبيرًا في حياتي وقدمت لي التعليم والدعم».

وواصلت: «نعيش الآن العصر الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصة، أوضاعنا تغيرت إلى الأفضل، وهناك قوانين كثيرة جرى تعديلها، وحصلنا على حقوقنا وتسهيلات لم تكن موجودة من قبل، وهذا أمر نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، نمتلك طاقة كبيرة، ويمكننا تحقيق إنجازات كثيرة، والقيادة السياسية تولينا اهتماما كبيرًا».