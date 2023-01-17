وزير الري: نحن بحاجة إلى تضافر جهود مواجهة إلقاء المخلفات في مياه النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أنه يجرى حاليا بحث آليات استثمار منافع الوزارة، للاستفادة من موادرها، موضحا أن الأمر في منتهى الدقة والصعوبة، وحاليا يجرى التواصل مع المحافظين بهدف تعظيم الموارد من خلال عقود إيجار مع المحافظات المختلفة.

تأهيل كفاءات وزارة الري

وأضاف خلال جلسة في مجلس النواب اليوم: «نعمل على تأهيل كفاءات وزارة الري من خلال الموارد التي يجرى الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، موضحا: «هناك تعاون متكامل مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لتطبيق غرامات على السفن التي تقوم بإلقاء مخالفاتها في مياه النيل، ونحن بحاجة إلى تضافر جهود وزارة البيئة لمواجهة إلقاء المصانع لمخالفاتها فى مياه النيل».

هاني سويلم: ري مليون فدان بشكل حديث

وأكمل: «لدينا مليون فدان يتم ريها بشكل حديث، ولا يمكن تطبيق الري الحديث على كل أنواع الأراضي، حيث يمكن ذلك في الأراضي الصحراوية الصفراء، ولا يمكن ذلك في بعض أراضي الدلتا حتى لا يتسبب ذلك في ملوحة التربة، لا شك أن الري بالتنقيط أيضا يزيد الإنتاجية».

جاء ذلك خلال جلسة رقابية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بما يقرب من 110 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، حول تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.