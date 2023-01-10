الخميس.. وزير الري يفتتح 3 مشروعات في جنوب سيناء بتكلفة نصف مليار جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإقامة مشروعات لحماية مدن ومراكز المحافظة من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، لزيادة منسوب المياه الجوفية وحماية المنشآت والمرافق منها.

وقال «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الري والموارد المائية تنفذ مشروعات حماية المدن من أخطار السيول بتكلفة تزيد عن مليار ونصف، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منذ سنوات، وجار استكمال المرحلة الثانية، موضحا أنه من المقرر أن يفتتح المرحلة الثانية من مشروع حماية المحافظة من أخطار السيول في مدينتي رأس سدر وأبورديس ووادي غرندل بعد غد الخميس، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الري بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه.

قناة صناعية ومعبر إيرلندي

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مدينة أبورديس جرى حمايتها بعد تعرضها للسيول العام قبل الماضي بإقامة مشروع قناة صناعية بطول 6 كيلو متر بغرض 70 مترًا، وتبدأ من وادي بعبع والمصب عند خليج السويس.

ولفت إلى أن تكلفة القناة والمعبر الايرلندي 70 مليون جنيه، وجار الانتهاء من إنشاء بحيرتين بعبع 1 و 2 بسعة تخزين تصل إلى 20 مليون متر مكعب.

مشروع وادي غرندل

أوكد أنه جرى الانتهاء من مشروع حماية وادي غرندل من أخطار السيول بتكلفة بلغت 314 مليون، وتشمل 5 بحيرات سعة 15 مليون متر مكعب، وهي متدرجة لاستيعاب مياه السيول، بالإضافة إلى إنشاء سدين إعاقة وتخزين.

وتابع أنه جرى إقامة سد وبحيرة بوادي وردان، التابع لقرية أبو صويرة، بهدف حماية القرية والأودية التابعة لها من أخطار السيول، ويقام السد بطول 1800 متر، وارتفاع 10 أمتار بهدف حجز مياه السيول وتحويلها نحو البحر.

وقال إن الأعمال انتهت في بحيرة وادي وردان بعرض 350 متراً، و طول 1000 متر، وعمق 6 أمتار، إضافة إلى إنشاء قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة.