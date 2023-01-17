عاجل.. مجلس النواب يواجه وزير الري بـ109 طلبات إحاطة وسؤال

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد مواجهة وزير الري والموارد المائية الدكتور هانى سويلم، بـ109 طلاب إحاطة أدوات رقابية مقدمة من النواب بشأن مشكلات في قطاع الري والترع.

وزير الري أمام مجلس النواب

تضم قائمة الأدوات الرقابية 54 طلب إحاطة وسؤالين عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، كما تتضمن 22 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، و11 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.

109 طلاب إحاطة وسؤال من النواب لوزير الري

كما تشهد الجلسة عرض 8 طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة موجهة لـ وزير الرى عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراض وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.

كما يناقش المجلس، طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشورى عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة رغم وجود أراضي أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، وطلب إحاطة مقدم من محمد عبد السلام حجازي عن التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة في الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه والمقام عليه منازل.