وزير الري يتفقد مشروعات تأهيل الترع في محافظتي الدقهلية والشرقية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، محافظتي الدقهلية والشرقية؛ لتفقد مشروعات الري بالمحافظتين، منها أعمال تأهيل ترعتي المسلمانية والمقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال.

ووجه سويلم مسؤولي الرى بالمحافظة للمتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة، ومتابعة حالة الكباري المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.

الزيارات الميدانية تهدف للاطمئنان على منظومة الموارد المائية

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تأهيل ترعة المورالية بعدة مواقع والمارة في مركزي أبوكبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة لمسؤولي الرى بالمحافظة؛ لمراجعة حالة كوبري فم المورالية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للكوبري، كما وجه مسؤولي الصرف بالمحافظة لسرعة بحث شكوى الأهالى من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالأراضي الزراعية في المنطقة وحسم الشكوى فورا.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصي لمتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات، مؤكدا ستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع للاطمئنان على جودة التنفيذ.