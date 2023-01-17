وزير الري: نتابع بدقة تأثير ملء السد الإثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الوزارة تتابع بدقة يوميا تأثير ملء سد النهضة الأثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر وللسد العالي، قائلا: لا شك أن مياه الملء لسد النهضة يعد استقطاع من المياه المتدفقة لمصر، ونراقب ما يحدث بشكل يومي.

وأشار الدكتور هاني سويلم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، إلى أنه بناء على المتابعة يجرى وضع الاستعدادات اللازمة.

وأوضح وزير الري والموارد المائية، أن فيضان العام الماضي كان الأكبر في التاريخ، مقارنة بما يقرب من 115 سنة مضت، وبناء عليه لم يحدث تأُثير على كميات المياه ومناسيبها على بحيرة ناصر.

فيضان الأكبر من نوعه في التاريخ

وأضاف أن هذا الفيضان هو الأكبر من نوعه في التاريخ، وأنه قدر إلهي لا دخل لأحد فيه، لذا جرى الملء بدون تأثير على البحيرة، مؤكدا أن الوزارة تدير الملف فنيا، ولكن بدون معلومات من أثيوبيا و نحصل على معلوماتنا من الأقمار الصناعية أو بالطرق العلمية المختلفة.

وتابع: من الصعوبة أن ندير ملف فني بهذه الأهمية بدون الحصول على مشروع السد في أعالي النيل، وهناك لجان تجتمع بشكل مستمر للتعامل مع الأمر في الحاضر والمستقبل، وإذا كانت وزارة الري تدير الأمر فنيا هناك مؤسسات أخرى تتابع الملف.