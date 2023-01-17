وزير الري: مصر لديها عجز 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر لديها عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية.

وقال «سويلم»، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن مواجهة العجز يضطرنا لاستيراد أغذية وهي المياه الافتراضية المستوردة مع الغذاء، موضحا أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية وتعيد استخدام المياه.

وبين وزير الري، أن المشروعات القومية تحتاج ما يقرب 8 مليارات متر مكعب إضافي، ونسعى من خلال جهودنا لتوفير ذلك.

وقال وزير الري، إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، ولذا نتعامل معها بمنتهي الحرص وحسن الإدارة، بخلاف جهود إعادة استخدام المياه.

وبشأن غرامات الأرز قال وزير الري والموارد المائية: لم نفرض أي غرامات على مخالفات على زراعة الأرز خلال هذا العام ولكن يمكن تراكمات سنوات سابقة ولدينا كل الأرقام بالدفاتر .

جاء ذلك خلال جلسة رقابية بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بما يقرب من 110 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، حول تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.