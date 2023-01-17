محافظ المنوفية يوجه بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر كل في نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتى شهر رمضان، مشدداً على المتابعة اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

التسهيل أمام التجار العارضين في المنافذ

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية، للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا أنه جار توريد 3 آلاف طن أرز بالتنسيق مع وزارة التموين لضخها بكافة منافذ المحافظة، كما شدد على رئيس المدينة بضرورة إقامة منفذ آخر كبير على مساحة أوسع لعرض المنتجات بشكل أفضل.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والرصف بمربع بيع المصنوعات بمدينة الشهداء، والذي يضم شوارع «مساكن مدرسة التجارة، مطبعة خطاب، فرن الأهرام، البريد»، وجار أعمال تسوية طبقة السن بشارع بيع المصنوعات بداية من شارع كمال النجار حتى شارع السكة الحديد تمهيداً لأعمال الرصف، وكذلك أعمال قطع الفرمة بشارع مكتب البريد، بداية من شارع كمال النجار حتى شارع عبد القوي الضبع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الشهداء، والتي تشمل رصف ورفع كفاءة 26 شارعا بتكلفة إجمالية 39 مليونا و500 ألف جنيه.

وأشاد الأهالي بمجهودات محافظ المنوفية الميدانية والملموسة على أرض الواقع، ودعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية، ولا سيما قطاع الطرق، فضلاً عن متابعة المشروعات التنموية أولا بأول، وتذليل العقبات لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

محافظ المنوفية يتفقد مشروعات الصرف الصحي

فيما تفقد المحافظ أعمال فرد طبقة السن بالقطاع الأول بطريق 732 «المشتل - دراجيل»، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحي وعمل بلاعات مياه الأمطار.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التوسعات بمحطة معالجة سلامون بحري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مساحة 5 أفدنة، حيث تتم أعمال التوسعات بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، لتصبح القدرة الحالية 40 ألف متر مكعب يوميا، والمستقبلية بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا.

وتعمل المحطة حالياً بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم مدينة الشهداء وقرى «سلامون بحري، سلامون قبلي، كفر عشما، العراقية، كفر الجلابطة، منشأة السادات، نادر، جزيرة الحجر»، على أن تستوعب أعمال التوسعات قرى «عشما، كفر دنشواي، زاوية الناعورة، كفر حجازي».

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال ونسب الإنجاز المنفذة على أرض الواقع.