محافظ المنوفية يوجه بحل مشاكل عدد من الحالات الإنسانية.. معاش وعلاج

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

والتقى المحافظ، اليوم الثلاثاء عددا من الحالات الإنسانية من ذوي الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة، أحدهم مواطن من ذوي الهمم بناحية طليا بمركز أشمون، إذ يعاني من بتر فوق الركبة اليمنى، ويتضرر من إيقاف صرف معاش «تكافل وكرامة».

لقاء محافظ المنوفية مع الحالات الإنسانية

كما التقى محافظ المنوفية بمواطن لايستطيع تحمل نفقات علاج زوجته المصابة بمياه على الرئة، نظرا لعدم وجود مصدر دخل كاف، ومواطنة أرملة من كبار السن بناحية شنوان ليس لديها مصدر دخل يعينها على تحمل أعباء المعيشة، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لتلك الحالات مراعاة لظروفهم، مشددا على سرعة إنهاء إجراءات صرف معاش «تكافل وكرامة» لأحد الحالات.

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين بالمنوفية، والتي تنوعت بين تضرر مواطن بناحية شبين الكوم من تعنت بعض الجهات فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتحويل شقته بأحد الأبراج السكنية من سكني إلى إداري، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والمستشار الهندسي والشؤون القانونية لبحث الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

بحث شكوى موظفة بإحدى مدارس صفط جدام

وبحث المحافظ شكوى موظفة إدارية بإحدى مدارس صفط جدام، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، تتضرر من تعنت التوجيه المالي والإداري بإدارة تلا التعليمية ضدها وندبها إلى مدرسة الشرفا الغربي مما يلحق الضرر بها، وأحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية التربية والتعليم لدراسة شكواها، واتخاذ اللازم بشأنها مع مراعاة ظروفها الاجتماعية الخاصة.

دراسة شكوى معلم في منشأة السادات

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى معلم بناحية منشأة السادات بمركز الشهداء، حيث يتضرر من تعنت مدير التعليم الفني ضده ونقله، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.