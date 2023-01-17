غلق مخبز بلدي وضبط سلع مجهولة المصدر في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدي بناحية قرية «بمم» مركز تلا لمدة شهر، كعقوبة إدارية، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017، 37 لسنة 2020.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بعد مرور إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية، للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات، حيث تبين وجود نقص في وزن الرغيف.

حملات تموينية في المنوفية لضبط الأسعار

وصرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إنه تم شن عدد من الحملات التموينية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 229 محضرًا تموينيًا، تنوع ما بين 99 محضر مخالفات مخابز نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و130 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأضاف أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين برقمي 1834، 1828 لسنة 2023 جنح مركز أشمون، ضد أصحاب محال لتجارة السلع الغذائية، أحدهما بناحية شارع الجلاء والأخر بناحية ترعة الجانبية بأشمون لحيازتهم سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 600 كجم أرز حر.

كما تم تحرير محضر رقم 362 لسنة 2023 جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية قسم منوف لقيامه بالتصرف في كمية قدرها (75) شيكارة دقيق بلدي مدعم؛ بالبيع بالسوق السوداء والاستيلاء علي الدعم بهدف التربح الغير مشروع، فيما تم تحرير محضر برقم 1544 جنح مركز قويسنا للمدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية مدينة قويسنا لحيازته 800كجم مكرونة مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.