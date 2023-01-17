73.6 ألف طالب بأولى ثانوي تقدموا لامتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم بالجيزة

تابع اليوم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بغرفة العمليات بالمديرية، سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول" نصف العام " للعام الدراسي 2022/ 2023 للصف الأول الثانوى العام بمادتى الكمياء والجغرافيا وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 73622 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 99٪؜.

امتحان الصف السادس الابتدائي

كما أدى أبناؤنا طلاب الصف السادس الابتدائي مادتي اللغة الاجنبية والعلوم وبلغ اجمالي المتقدمين 193091 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98 %.

وفي اليوم الختامي للنقل بالمرحلة الإعدادية وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثانى الإعدادي وقد أدى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وبلغ اجمالى المتقدمين للامتحان اليوم 167692 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96.6 %.

عدم دخول الطلاب اللجان بالأجهزة الإلكترونية

وأكد بعدم دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب .