«تعليم الجيزة»: انطلاق امتحانات الصفين الأول والثانوي العام الأسبوع المقبل

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، السبت المقبل بمادة اللغة العربية، لافتا إلى انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام في مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، الأحد المقبل، مشيرا إلى انتهاء المديريات والمدارس من استعداداتها لعقد الامتحانات.

أسئلة الامتحانات.. 85% اختيار من متعدد

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن أسئلة الامتحانات تحتوي على نسبة 85% اختيار من متعدد «إلكتروني»، و15 % للأسئلة المقالية، وتعقد الامتحانات بمدارس التعليم العام «الفترة الصباحية»، والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام في الفترة المسائية، والخدمات والمنازل «فترة مسائية»، طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

تواجد مسئولي وحدة التطوير التكنولوجي بالمدارس

وشدد «سلومة»، على ضرورة تواجد مسئولي وحدة «IT»، والتطوير التكنولوجي بالمدارس لحل أي مشكلة طارئة أثناء أداء الطلبة للامتحانات المقرر استمرارها حتى الخميس الموافق 26 يناير 2023، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع نفشي فيروس كورونا.