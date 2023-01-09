«تعليم الجيزة»: انتهاء أول أيام امتحانات الصفين الرابع والخامس دون شكاوى

انطلق اليوم ماراثون امتحانات نصف العام لمراحل النقل بمحافظة الجيزة، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، الترم الأول 2023، كما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اليوم الأول لامتحانات النقل، شهد انتظاما وتيسيرا تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن متابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة.

تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب

وتفقد أشرف سلومة وكيل الوزارة بالجيزة، عدة لجان بإدارتي الدقي وجنوب الجيزة التعليمية، ولجان مدارس الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية، والمدينة الجامعية الابتدائية وهدى شعراوي الإعدادية بنات التابعين لإدارة الدقي التعليمية لاطمئنان على الطلاب وسير العملية الامتحانية، كما تفقد أعمال الكنترول بالمدارس والزائرة الصحية.

إبلاغ غرفة العمليات بأي مشاكل تؤثر على الامتحان

وشدد وكيل الوزارة على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وأكد على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بعدم دخول المحمول لأي طالب نهائيًا حتى وإن كان مغلقا وقد أدى الامتحانات اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي.