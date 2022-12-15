«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للصفين الأول والثاني الإعدادي، والصف السادس الابتدائي العربي ولغات.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه للصفين الأول والثاني الثانوي بالنسبة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات يتم امتحان المواد غير المضافة بعد امتحانات المستوى، طبقاً الجدول المرسل من المديرية، وبالنسبة لمادة التربية الرياضية يعقد الامتحان في أي يوم من الأيام الثلاث.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، تبدأ الامتحانات يوم 2 يناير بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة، ويوم 3 يناير بمادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، ويوم 4 يناير بمادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

وبالنسبة للصف السادس الابتدائي، أوضحت مديرية التعليم بالجيزة، تبدأ امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع، يوم الاثنين 2 يناير بمادة التربية الدينية، لمدة ساعة ونصف.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات المستوي الرفيع اللغة الانجليزية، الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يبدأ يوم 2 يناير للصف الرابع الابتدائي، وينتهي يوم 4 يناير بالصف الثاني الثانوي.