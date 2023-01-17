«ڤاليو» تختار حلول «إنفوبيب» لتوفير خدمات الدعم للعملاء عبر الواتساب

أعلنت «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن اختيارها لشركة «إنفوبيب» المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات السحابية لتوفير تجربة عملاء متميزة وذلك من خلال توفير الدعم عبر قناة الاتصال المفضلة لديهم، واتساب. حيث ساعدت شركة «انفوبيب» العلامات التجارية على إضافة ميزات الاتصالات والتفاعل الرقمي في الوقت الفعلي إلى تطبيقاتها الخاصة وربطها معاً في جميع أنحاء العالم.

يتيح الربط مع حلول «إنفوبيب» للشركات الموجهة نحو العملاء استخدام منصة واتساب للأعمال الموثوقة عالميا وتقديم خدمات الدعم 24 / 7 بأحدث التقنيات

من خلال هذا التعاون وتقديراً لوقت واحتياجات العملاء، حرصت «ڤاليو» على تبسيط رحلة العميل من خلال تسهيل الوصول إلى جميع المعلومات التي قد يحتاجون إليها. وسيتمكن العملاء من الحصول على استجابة فورية لمجموعة متنوعة من الأسئلة الشائعة من خلال نقاط الاتصال المختلفة لـ «ڤاليو»، بالإضافة للاستمتاع بالإشعارات الفورية بالعروض الخاصة اوللتذكيرات والتنبيهات المهمة عبر الواتساب .

وتعليقًا على هذه التعاون، قال باسل الطوخي رئيس العمليات بشركة «ڤاليو»، "نسعى باستمرار للبحث عن وسائل وطرق حديثة للتعرف على احتياجات العملاء ومعالجتها ،وبتعاوننا مع «إنفوبيب» سيتمكن عملائنا من التواصل معنا بسهولة عبر الواتساب وذلك سيساعدنا على تحقيق هدفنا للاقتراب من عملائنا."

ومن جهته، أكد أمسال كابيتانوفيتش المدير الإقليمي في «انفوبيب»، "نفتخر دائمًا برؤية الشركات التي تدرك أهمية توظيف أساليب اتصال مبتكرة لتحسين رحلة عملائها، وذلك من خلال التواجد على قنوات الاتصال التي يختارونها، حيث أثبتت شركة «ڤاليو» أن العملاء دائما في في المرتبة الأولى، وسوف نضمن حصولهم على الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم."

أكد أحمد خليفة مدير قسم نجاح العملاء في «انفوبيب»،"نحن نتفهم احتياجات عملائنا لتقديم تجربة تسوق أفضل، ونعمل على تمكينهم من خلال تقديم خدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد لعملائهم من خلال القنوات المفضلة لديهم، مما يسمح لهم بالاستجابة السريعة متوافقةً مع رؤية شركة «ڤاليو»."

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 550 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة publicrelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

عن شركة إنفوبيب

شركة إنفوبيب هي منصة سحابية عالمية للاتصالات المؤسسية، تقدم للشركات على تنوعها أدواتٍ ذكية لتصميم وإدارة تجارب تفاعلية في كل مرحلة من رحلة العميل، عبر مختلف قنوات الاتصال ووفقًا لطبيعة وخصائص كل قناة. توفر منصة إنفوبيب العديد من المميزات التي تتيح للمستخدمين التغلّب على تعقيدات التواصل مع العملاء، والاستجابة لاستفساراتهم، وإجراء معاملاتهم، مما يعزز من نمو الشركة، وزيادة عوائدها، ونيلها رضى العملاء، وذلك من خلال إدارة التفاعل عبر قنوات التسويق الموحدة، والتحقق من هويات العملاء، والتعرف على الأنماط السلوكية، بالإضافة إلى حلول خدمة العملاء المتنوعة المدرجة ضمن المنصة.

تتمتع شركة إنفوبيب بخبرات واسعة في حلول الاتصالات وخدمات العملاء، اكتسبتها من العمل مع كبار المؤسسات حول العالم لأكثر من عشر سنوات. وللشركة ما يزيد على 68 مكتبًا تمثيليًا في قارات العالم الستة، تقدم من خلالها تقنيات يتم تطويرها وفق طبيعة واحتياجات الأسواق المحلية المختلفة، وتمكّنها من الاتصال المباشر بأكثر من سبعة مليارات إنسان وجهاز في أكثر 190 دولة حول العالم ضمن أكثر من 600 شبكة اتصال.

تعمل الشركة بالشراكة مع مشغلي شبكات الهاتف المتنقل، وتطبيقات المراسلة، والبنوك، ومنصات التواصل الاجتماعي، وشركات تطوير التقنيات، وبرامج تجميع المعلومات.

حصلت «إنفوبيب» مؤخرًا على الجوائز الآتية:

· تم تسمية الشركة كواحدة من كبار المنافسين لشركة «جونيبر» في مجال منصات التواصل كخدمة CPaaS عام 2021

· حصلت الشركة على تقييم من وحدة البحث بشركة «جونيبر» كأهم الشركات المنافسة في خدمات الرسائل النصية للهواتف المتحركة، وذلك عن العام 2021

· تم تقييم الشركة كأولى الشركات في مجال منصات التواصل كخدمة، وذلك ضمن تقرير تقييم مزودي الخدمات أجرته ونشرته مؤسسة IDC MarketScape

· حصلت الشركة على تقييم كأفضل مزود خدمات الرسائل من التطبيق للأشخاص A2P للعام الرابع على التوالي، وذلك من قبل مشغلي شبكات الهاتف المتحرك والمؤسسات التابعة لها ضمن تقرير تقييم زودي خدمات الرسائل للعام 2021

· حصلت الشركة على جوائز أفضل مزود لخدمات منصات التواصل كخدمة، وأفضل مزود لخدمات الاتصالات متعددة الوسائط، وأفضل شركة مؤثرة في الابتكار في مجال الاتصالات، وذلك من قبل الجوائز الرقمية لشركة «جونبير»

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.