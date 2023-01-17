سنغافورة تهدي رئيس أوزبكستان زهرة أوركيدا خلال زيارته لها

تلقى رئيس دولة أوزبكستان هدية غير مألوفة خلال زيارته سنغافورة من أجل التعبير عن الاحترام له والتقدير.

وقدمت سنغافورة لـ رئيس أوزبكستان شوقت ميرضيائيف، نوع جديد من زهرة الأوركيدا.

سر تقديم هذه الهدية

ووضع الرئيس الأوزبكاي لافتة تحمل اسمه قرب الزهرة بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس اليوم الثلاثاء، خاصة أن هذه الزهرة هي زهرة وطنية لسنغافورة ويتم تقديمها لكبار الضيوف والشخصيات البارزة التي تزور هذه البلاد.

5 نقاط للتعاون بين البلدين

واجتمع الرئيس الأوزباكي برئيسة سنغافورة حليمة يعقوبة ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، لتبادل وجهات النظر في القضايا المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية والتعاون والإصلاح بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوزبكية التي أشارت إلى 5 نقاط واضحة شملت تنمية رأس المال البشري وإعداد كوادر ذات مؤهلات عالية للإدارة العامة، ومشاركة سنغافورة في عمليات الخصخصة في أوزبكستان، واستخدام التقنيات الخضراء المتقدمة والحلول الرقمية، وتحسين البنية التحتية والاتصالات، وتوسيع التجارة المتبادلة بين البلدين.

السياحة في سنغافورة

في سياق مواز، تتوقع سنغافورة مضاعفة عدد السياح فيها هذا العام ليصل إلى 14 مليون زائر بعد إلغاء الصين القيود المفروضة على السفر وسيوفر السياح لسنغافورة نحو 21 مليار دولار مقارنة بـ 14 مليار دولار العام الماضي بحسب وكالة بلومبيرج، واستقبلت البلاد 330 ألف زائر فقط في عام 2021 بسبب القيود التي كانت مفروضة على السفر العالمي بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.