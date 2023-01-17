مقررة لجنة مكافحة كورونا: نعاني عشوائية استخدام الأدوية.. والوضع الوبائي آمن بمصر

قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا تاما في أعداد مصابي الفيروس، وكذلك الوفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة الى أن الاستقرار نلاحظه منذ العام الماضي ونكاد نسجل صفر وفيات في بعض المحافظات.

وأضافت أن التحورات سمة رئيسية في الفيروسات، لكن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي بيانات متعلقة بالتخوفات من التحورات، وحتى الآن كل لقاحات كورونا لها تأثير على الفيروس، وكذلك متحوراته المختلفة.

عشوائية استخدام الأدوية

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن أزمة جائحة فيروس كورونا أثبتت تعامل معظم المواطنين بعشوائية كبيرة مع الأدوية، لافتة في تصريحات خاصة لها على هامش مؤتمر لمناقشة الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، أن التعامل مع المضادات الحيوية لابد وأن يكون بحذر شديد، وتحت إشراف الطبيب.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار دليل علمي للتعامل مع المضادات الحيوية فوكسازولدين، وغيرها وفقا لرؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، متابعا المضادات الحيوية مهمة ولكن تحت إشراف الطبيب، وفقا لبروتوكولات علاجية.

الاستراتجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، أن الاستراتجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، تمثل تحولا نحو حماية المريض من الأضرار الناتجة عن الإسراف في استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أن العلاج لا يعتمد على وصفات المواطنين مع بعضهم البعض ولا عن طريق السوشيال ميديا، والإسراف في تناول المضادات الحيوية يعمل على ظهور سلالة من البكتريا تقاوم المضادات الحيوية، وتفقد قيمتها ودورها.