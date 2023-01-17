الأردن يستدعي سفير إسرائيل بعد منع سفيره من دخول المسجد الأقصى

أرسلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استدعاء إلى السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر الثلاثاء إلى مقر الوزارة، عقب منع فرد من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخول السفير الأردني في تل أبيب إلى المسجد الأقصى المبارك رغم أن الأردن لها حق الإشراف على الأقصى قانونيا وتاريخيا.

رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاردنية، السفير سنان المجالي، بأن السفير الإسرائيلي في الأردن تلقى رسالة شديدة اللهجة لينقلها إلى حكومة بلاده من أجل عدم تكرار هذا الأمر وسط غضب السلطات الأردنية بعد هذه الواقعة، بحسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.

إدانة أردنية لتصرف الشرطة الإسرائيلية

وأدانت الحكومة الأردنية كل الإجراءات التي تهدف إلى التدخل غير المقبول في شئون المسجد الأقصى ، خاصة أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخول لها قانونيا بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وتنظيم الدخول إليه أيضا.

طلبات الأردن لإسرائيل

وطالبت الحكومة الأردنية السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي خاصة القانون الدولي الإنساني فيما يخص مدينة القدس المحتلة خصوصا المسجد الأقصى المبارك.

دور الأردن في الإشراف على الأماكن المقدسة

وسيطرت دولة الاحتلال الإسرائيلي على الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس من الأردن بعد حرب عام 1967 وسمحت حينها فقط للأوقاف الأردنية بالاحتفاظ بالسلطة الدينية على الحرم، ووفقا لمعاهدة السلام الموقعة في عام 1994 بين الأردن وإسرائيل، اعترفت تل أبيب بحق عمان في إدارة المواقع الإسلامية المقدسة في القدس.