وكالة مكافحة الاحتكار الروسية تغرم شركة آبل 17 مليون دولار

قالت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية، اليوم، إن الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار فرضت غرامة قدرها 17.4 مليون دولار على شركة آبل بسبب ما قالت إنه إساءة استخدام الشركة الأمريكية لمكانتها المهيمنة في السوق، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

انتهاك القواعد المنافسة الروسية

وذكرت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في بيان، أنها وجدت سابقا أن شركة «آبل» أجبرت المطورين الروس علي استخدام خدمات الدفع من «آبل» مع متجر التطبيقات الخاصة بـ«IOS» في انتهاك لقواعد المنافسة الروسية.

ومن جانبه، ردت شركة آبل علي هذا البيان ووعدت بأنها ستقوم بدفع الغرامة في غضون شهرين من الآن.

غرامة 12 مليون دولار

ويشار إلى أن هذا الأمر لم يكن أول مرة يتم فيها تغريم شركة آبل، حيث سبق أن فرض اتحاد العلماء الأمريكيين غرامة على آبل بقيمة 12 مليون دولار في عام 2020 بشأن ميزة غير عادلة مزعومة في اقتصاد التطبيقات الرقمية.

سُمح لشركة آبل لاحقًا باستئناف الغرامة، على الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت ستتاح لها نفس الفرصة مع هذا الأخير.