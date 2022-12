6 أحداث اقتصادية عالمية في 24 ساعة.. تراجع روما عن مصفاة «إيساب»

شهدت الساحات الاقتصادية العالمية خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 أحداث كان من أهمها وصول سفينة محملة بالقمح الأوكراني إلى إثيوبيا، فيما، سرعت «آبل» الأمريكية من خططها لنقل بعض إنتاجها خارج الصين.

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى إثيوبيا.

وكانت السفينة المحملة بالقمح الأوكراني «25 ألف طن من القمح» وصلت أمس السبت، إلى ميناء «دوراليه» بجيبوتي في طريقها إلى إثيوبيا،وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في تغريدة، إن بلاده تشحن الطعام والأمل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أطلقت «كييف» وحلفاؤها، مبادرة لتصدير ما قيمته 150 مليون دولار من الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف بينها دولتين عربيتين «اليمن- السودان» بالإضافة إلى «إثيوبيا-جنوب السودان-الصومال-الكونجو-كينيا».

On November 15, we launched humanitarian program #GrainFromUkraine to help people who are most vulnerable to acute food crisis. Today, the first vessel arrived to Doraleh Port carrying a humanitarian cargo of 25 thousand tons of wheat for Ethiopia. We ship food. We ship hope. pic.twitter.com/LO8lcp5z7E