6 أحداث اقتصادية عالمية في 24 ساعة.. تراجع روما عن مصفاة «إيساب»

شهدت الساحات الاقتصادية العالمية خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 أحداث كان من أهمها وصول سفينة محملة بالقمح الأوكراني إلى إثيوبيا، فيما، سرعت «آبل» الأمريكية من خططها لنقل بعض إنتاجها خارج الصين.

زيلينسكي: أوكرانيا تشحن الطعام والأمل

وقال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى إثيوبيا.

وكانت السفينة المحملة بالقمح الأوكراني «25 ألف طن من القمح» وصلت أمس السبت، إلى ميناء «دوراليه» بجيبوتي في طريقها إلى إثيوبيا،وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في تغريدة، إن بلاده تشحن الطعام والأمل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أطلقت «كييف» وحلفاؤها، مبادرة لتصدير ما قيمته 150 مليون دولار من الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف بينها دولتين عربيتين «اليمن- السودان» بالإضافة إلى «إثيوبيا-جنوب السودان-الصومال-الكونجو-كينيا».

On November 15, we launched humanitarian program #GrainFromUkraine to help people who are most vulnerable to acute food crisis. Today, the first vessel arrived to Doraleh Port carrying a humanitarian cargo of 25 thousand tons of wheat for Ethiopia. We ship food. We ship hope. pic.twitter.com/LO8lcp5z7E — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022

اليوم الأحد، يجتمع أعضاء مجموعة «أوبك بلس» قبل يوم من بدء سريان قرار أوربي تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بـ 60 دولارا، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية،إن من المتوقع إبقاء المجموعة على أهدافها وسياستها لإنتاج النفط.

وفي وقت سابق، وافق «الاتحاد الأوروبي»، على حد أقصى لسعر النفط الروسي«60 دولارا» للبرميل، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الأول الجمعة، اتفقت مجموعة الـ7 التي تضم في عضويتها كل من «الولايات المتحدة-كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة» وأستراليا أمس الأول الجمعة على أن يكون الحد الأقصى لسعر البرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحر.

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصناعة، إن الحكومة عادت عن قرار تأميم أكبر مصفاة نفط في البلاد «إيساب» التي تشغلها شركة «لوك أويل» الروسية في «بريولو» بصقلية

«موسكو»: الكثير من الدول الهامة تستورد النفط الروسي

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بـ«مجلس الدوما»، أليكسي تشيبا، إن بلاده ليست بحاجة إلى أسطول ظل لتصدير نفطها، مضيفا إن الكثير من الدول الهامة تستورد نفط روسيا.

وأضاف تشيبا، أن مثل هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى أزمة طاقة وزيادة حادة في أسعار النفط و أرباح طائلة لبعض الشركات، بما فيها الأمريكية، مشيرا إلى قتل أوروبا بالعقوبات وكسب الكثير من المال.

وفي الصين، قالت مصادر، إن «أبل» الأمريكية قامت بتسريع خططها في الأسابيع الأخيرة لنقل بعض إنتاجها خارج الصين، ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية عن المصادر، أن الشركة طلبت من الموردين أن يكونوا أكثر نشاطًا لتجميع منتجاتها في دول آسيوية أخرى، وخاصة الهند وفيتنام.

اضطرابات مصنع «تشنجتشو» ساهمت في قرار الشركة الأمريكية

كما سعت شركة «آبل» الأمريكية لتقليل الاعتماد على المجمعات التايوانية بقيادة «فوكسكون»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وأشارت «وول ستريت» إلى أن الاضطرابات في مصنع «آي فون» في مدينة «تشنجتشو» ساهمت في قرار شركة «آبل» الأمريكية.

وسجل قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية الصيني، نموا مطردا في الإنتاج خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 2022، وفقا لبيانات رسمية

وارتفعت القيمة المضافة المجمعة للشركات الصينية الكبرى في قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، فيما صعدت قيمة تسليم الصادرات في هذا القطاع بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.