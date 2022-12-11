انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته

ألقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة في افتتاح الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الفتيات، التي عقدت مساء اليوم بالمتحف المصري الكبير.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال كلمتها: «سعيدة جداً بالمشاركة اليوم احتفالنا بالتقدم الكبير في ملف تمكين الفتيات ذلك الملف المهم والأقرب إلى قلبي والذي يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية إيماناً بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للوطن».

وتابعت: «ولطالما أثبتت فتيات مصر أنهن على قدر الثقة والمسئولية ولعل إطلاق مبادرة دوي لتمكين الفتاة المصرية من أهم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهذا خير دليل أيضاً على ما يحظى به ملف تمكين الفتاة من دعم ومساندة من أعلى مستويات الدولة المصرية».

وأردفت: «أوكد فخري بما حققته المبادرة الوطنية «دوي» من نجاحات حتى هذه اللحظة في الوصول إلى فتيات مصر على أرض الواقع بقرى 21 محافظة للاستماع إليهن في المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها وتنمية مهاراتهن بالحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح وبالتالي تأهيلهن وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة».

واختتمت: «رسالتي إلى كل فتاة مصرية أنتِ قوة مصر ومستقبلها المشرق والأمل في مجتمع أكثر تقدماً وازدهارًا، وفي انتظارك عصر ذهبي طريقه ممهد بكل التشريعات والقرارات لتساعدكِ في تحقيق أحلامك وطموحاتك لترفعي اسم وطنك في كل موقع وكل مكان.. مصر كلها معكِ بقيادتها ومؤسساتها ومبادراتها الوطنية وكل الشكر لجميع القائمين والشركاء الداعمين للمبادرات الوطنية لتمكين الفتيات».

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

يذكر أن الاحتفالية أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وشارك فيها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين وقيادات المجتمع المدني، والسفراء، وممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر، وشركاء التنمية.