المغرب تضع اللمسات الأخيرة لمنع سير «عربة الكارو».. مشهد غير حضاري

ذكر مصدر مسؤول في سلطات مدينة الدار البيضاء المغربية، أن الدولة تضع لمسات أخيرة لمنع وجود العربات المجرورة (الكارو) في الشوارع الفترة المقبلة، لأن المشهد غير حضاري بشرط تعويض أصحابها، لأن حالتهم الاقتصادية متواضعة.

مناقشة القرار نهاية الشهر الجاري

وكشف مصدر مغربي لجريدة «هسبريس» المغربية اليومية، أن القرار تجرى مناقشته نهاية الشهر الجاري، إذ تعقد مشاورات مع أصحاب هذه العربات من أجل التوصل إلى حل يكون في صالحهم وصالح البلاد في ظل عمل الأمن على احتجاز العربات التي تجرها الحيوانات في البلاد.

تجهيز مستودعات لحجز العربات

وأوضح المصدر الأمني أن شركة الدار البيضاء للبيئة بدأت تجهيز مستودعات وأماكن لوضع هذه العربات فيها، بمجرد تنفيذ القرار بشكل جماعي الفترة المقبلة.

وأشار أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إلى أن القرار يأتي من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة مع مراعاة أصحاب هذه العربات وتقديم حلول بديلة لهم مدعومة من المملكة المغربية.

سماع اقتراحات أصحاب العربات

وأكد نائب العمدة المغربي أن السلطات المحلية تنتظر اقتراحات أصحاب العربات من أجل البداية في تنفيذ هذا القرار، وجرى منحهم أسبوعين حتى نهاية الشهر الحالي من أجل الإسراع في التنفيذ، لأن الأمر لا يتحمل التأجيل.

سباق للحمير في البحرين

في سياق آخر، تشهد دولة البحرين في مجلس التعاون الخليجي سباقا قديما يجرى في مضمار «بر سار» يتحرك فيه عربات خشبية «كارو»، ويجلس الشباب في العربة ويتحركون مع الصافرة ويحمل كل شاب عصا من أجل دفع الحمار لزيادة سرعته.