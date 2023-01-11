قناة القاهرة الإخبارية: المغرب يفكك خلية إرهابية في عملية مشتركة مع إسبانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المغرب نجح في تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش الإرهابي»، اليوم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إسبانيا، إذ نجحت القوات المغربية خلال عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، في تفكيك خلية إرهابية موالية للتنظيم، تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب.

وأسفرت العملية الأمنية، عن توقيف أحد العناصر المتطرفة بإقليم «اشتوكة آيت باها»، تزامنًا مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة ألميريا.

كما مكنت عملية التفتيش بمنزل الموقوف بـ«اشتوكة آيت باها»، من حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض، عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم «داعش».

وجرى وضع الشخص الموقوف بالمغرب تحت الحراسة على خلفية التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين بإسبانيا.