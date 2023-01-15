أحمد موسى يشيد بمنتخب مصر لليد أمام المغرب: «أداء قوي»

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره المغربي في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن كأس العالم لكرة اليد.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب الفراعنة فاز على منتخب كرواتيا في مباراته الأولى بالبطولة.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من نجوم مصر المحترفين انضموا للمنتخب المصري، الذي يضم بين صفوفه اثنين من أفضل حراس المرمى.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن بعد انتهاء المباراة بفوز الفراعنة على أسود الأطلسي، وتصدر مجموعته.

وحجز المنتخب المصري لكرة اليد مقعده في الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد، رسميًا، بعد فوزه على حساب شقيقه المغربي بنتيجة 30-19، في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة من البطولة.

وسجل حسن قداح، 7 أهداف، ثم أكرم يسري 5 أهداف، وسيف الدرع 4 أهداف، بجانب تفوق من جانب حارسي مرمى المنتخب محمد علي وعبدالرحمن حميد، اللذان تصديا للعديد من الكرات الخطرة.

المنتخب المصري بدأ اللقاء بشكل لم يكن الأفضل، ومنح نظيره المغربي فرصة أن يكون ندًا له، وصارت الامور قريبة حتى مرور أكثر من 15 دقيقة من اللقاء، بتفوق بسيط للفراعنة بنتيجة 5-3.

دفع الإسباني باروندو، مدرب المنتخب المصري، بعناصر الخبرة في تلك الفترة، وعلى رأسهم علي زين ومحسن رمضان وأحمد هشام دود، لينهي المنتخب المصري الشوط الأول بنتيجة 13-9.

كان نجم الشوط الأول هو محمد علي، حارس الفراعنة، والذي تصدى للعديد من الكرات من المنتخب المغربي، والذي منح الفراعنة الأفضلية في تلك الفترة، وسط تفوق من جانب حارس المغرب أيضًا.