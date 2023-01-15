وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بفضية كأس العالم للرماية في المغرب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الأحد، بالرامي المصري عزمي محيلبة؛ لتقديم التهنئة له عقب إحرازه الميدالية الفضية في منافسات فردي السكيت بكأس العالم للرماية المقامة بالعاصمة المغربية الرباط.

صبحي: ننتظر ميدالية أوليمبية لعزمي محيلبة في أوليمبياد باريس

كما تواصل وزير الرياضة مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، والمتواجد مع البعثة المصرية بالمغرب لتهنئته بالإنجاز الجديد الذي حققه بطل مصر في الرماية عزمي محيلبة بفارق إصابة وحيدة عن اليوناني نيكولاوس مافرومتيس المتوج بالميدالية الذهبية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الرياضة المصرية في مختلف المنافسات التي يخوضها أبطال مصر الرياضيين في شتى المنافسات بفضل تكاتف الجهود بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية في إعداد اللاعبين، وتلبية احتياجاتهم، وفي ضوء الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية.

وأوضح أن عزمي محيلبة يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية دائما، وننتظر منه تحقيق ميدالية أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، لا سميا وأنه حجز أول مقاعد المتأهلين للأولمبياد بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا.

360 راميا يشاركون في كأس العالم بالمغرب

ويشارك في كأس العالم بالمغرب أكثر من 360 راميا ورامية من نحو 45 دولة، وتضم القائمة الرسمية للمنتخب المصري للرماية منتخب السكيت رجال «عزمي محيلبة - سركيس مارتيان»، ومنتخب السيدات «أميرة بهاء الدين أبو شقة»، ومنتخب التراب رجال يضم «أحمد عبد الستار، أحمد زاهر، يوسف عاشور، عبد العزيز محيلبة»، ومنتخب التراب سيدات تمثله «سحر طلعت مصطفى».