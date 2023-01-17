رئيس الجامعة الأمريكية: إنتاج أول كتاب سيرة ذاتية عن مجدي يعقوب

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، إن الجامعة تستضيف دوما العديد من العلماء والأساتذة والمتميزين بمختلف المجالات، ومنهم الدكتور مجدي يعقوب، الذي تستضيفه اليوم، لما له من قيمة وقامة وعلم وتميز وأنه رائد العلم والعمل الخيري، مشيرا إلى أن الجامعة ستطلق الصيف المقبل السيرة الذاتية عن مجدي يعقوب، وكيف ساهم في القطاع الطبي والخدمات.

وأضاف «دلال»، خلال إلقاء كلمته في الندوة التثقيفية بعنوان، حوار من القلب مع رائد العلم والعمل الخيري حوار مع السير مجدي يعقوب، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن السير مجدي يعقوب من العلماء والجراحين البارزين، الذين أثروا بأعمالهم في الإنسانية جمعاء.

زراعة الأعضاء والأنسجة واجب على كل مواطن

وأكد السير مجدي يعقوب، جراح القلب، أن زراعة الأعضاء والأنسجة هي هبة الحياة للآخرين، وواجب على كل مواطن، مضيفا أن وجود متبرع من المجتمع لشخص آخر شيء جميل، يؤدي إلى وهب الحياة، موكدا أن هذه العادة جيدة، والشعب المصري عامة معروف بالكرم، ولا توجد مشكلات في هذا الشأن، معبرا عن سعادته بالاحتفالية التي نظمتها الجامعة الأمريكية والحضور الكثيف، ساردا بعض تفاصيل حياته ونشأته وتفوقه في مجال الطب وزراعة الأعضاء.

ذكريات عن حياته الشخصية خلال اقامته خارج مصر

وتذكر مجدي يعقوب، بعض الذكريات من حياته الشخصية، خلال إقامته خارج مصر، قائلا: «أول سيارة امتكلها كانت سيارة إنجليزي اسمها لوتس، ومن بعدها امتلكت لامبورجيني وفيراري، وأنه يعشق السيارات وقيادتها».

ولفت إلى أنه كان يتمنى أن يكون طبيبا منذ الصغر، موضحا أن ارتباطه بالطب بسبب عمل والده في وزارة الصحة، وتنقله من بلد لآخر، فضلا عن دراسته بكلية طب قصر العيني وتعيينه نائبا بالمستشفى.