مقرر لجنة أولويات الاستثمارات: نستهدف دعم دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن اللجنة تستهدف خلال المناقشات دعم دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة والتسهيل على رجال الأعمال.. وإلى نص الحوار.

د. أيمن محسب: «الحوار» جاء لرغبة القيادة السياسية فى إجراء إصلاحات سياسية بعد استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية

كيف ترى الدعوة لإجراء الحوار؟

- أهم ما يميز دعوة الحوار الوطنى، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية، هو التوقيت، فالدعوة جاءت فى توقيت مهم للغاية، حيث استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية، واستمرار مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس منذ 8 سنوات، ووجود رغبة قوية لدى القيادة السياسية لإجراء إصلاحات سياسية لدفع الانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى نسعى للوصول إليها جميعاً، بالإضافة إلى أن الدعوة جاءت بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وما تسببت فيه من أزمة اقتصادية عالمية كانت لها تداعياتها على مصر، وهو ما يتطلب خلق حالة من التكاتف والتلاحم لمواجهة هذه التحديات.

كيف تابعت الجلسات التحضيرية؟

- مجلس أمناء الحوار أعد للحوار بشكل جاد للغاية، وظهر اهتمام واضح من جانبهم بأن تشمل جلسات الحوار جميع الموضوعات والملفات التى تهم الشارع، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل جميع فئات الشعب المصرى، حتى تكون مخرجات الحوار معبرة عن صوت كل مواطن مصرى، فقد وجدنا تحركات حزبية فى الشارع خلال الفترة الماضية للقاء المواطنين ومناقشتهم فى عدد من القضايا المطروحة، للمساهمة فى صياغة رؤى هذه الأحزاب التى ستكون موجودة على مائدة الحوار، فمجلس الأمناء والإدارة الفنية للحوار تعاملت مع مئات من الرؤى والأطروحات والتى ثبت أنه لم يتجاهل أى منها، بل تم رفع بعضها إلى رئيس الجمهورية، الذى استجاب سريعاً لبعضها، الأمر الذى يعكس جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات هذا الحوار.

هل تقسيمات محاور المحور الوطنى إلى لجان مرضية وتغطى جميع الجوانب؟

- الحوار شمل جميع القضايا التى تهم المواطن وتمثل تحديات فى طريق هذا الوطن، وهناك استعداد من جانب مجلس الأمناء لإضافة المزيد من القضايا حال ثبت أهميتها، وهو ما حدث فى عدد من القضايا التى تم استحداثها وضمها للجان الفرعية للحوار، لكن ما وصلنا إليه حتى الآن أعتقد أنه كافٍ ومرضٍ ويغطى جميع القضايا التى جاءت بمقترحات الأحزاب والرؤى التى تقدموا بها.

ما حصيلة مقترحات اللجنة الاقتصادية؟

- هناك العديد من الملفات فيما يتعلق بالاقتصاد؛ لأن الحوار الوطنى شارك فى المؤتمر الاقتصادى وكان هناك توجيه مباشر من الرئيس بالتعاون المثمر بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى، وهناك عدد من القضايا والملفات سيتم طرحها فى هذا القطاع، فى مقدمتها زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى التسهيل على رجال الأعمال المحليين والأجانب، وأيضاً دعم مشاركة القطاع الخاص فى الناتج الإجمالى للدولة، وهو ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كيف ترى ما وصل إليه الحوار حتى الآن؟

- الحوار يسير بشكل جيد، فهناك تفاعل من جانب جميع الأحزاب والقوى السياسية مع المواطنين فى جميع المناقشات، حيث تجرى مناقشات وحوارات حول جميع القضايا والملفات المطروحة للنقاش، وهو ما سينعكس على مدى تعبير جلسات الحوار الوطنى عن الشارع المصرى بكل طبقاته وفئاته.

«تمكين وحماية»

جدية الحوار الوطنى تم حسمها منذ فترة طويلة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 50، والذى جاء استجابة لأطروحات القوى السياسية بالحوار الوطنى، بالإضافة إلى الإفراج عن 1200 سجين لم يتورطوا فى أعمال عنف أو تلوثت أيديهم بالدماء، لذلك أعتقد أن ركن الجدية موجود ولا يحتاج لدليل.