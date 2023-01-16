النائب محمد رضا: الحوار الوطني يؤدي للاصطفاف في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاصطفاف الوطني، وتوحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

وقال «البنا»، في بيان، إن الرئيس حريص على إجراء إصلاحات سياسية تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي وترسيخ أركان الدولة المصرية من خلال تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وخلق وطن يتسع للجميع، مؤكدا أن الرئيس أكد أن مخرجات الحوار ستكون محل دراسة وتساهم في وضع أولويات العمل الوطني خلال السنوات الماضية.

توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس النواب أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا شملت جميع المشكلات والتحديات التي تواجه مصر، ومن المتوقع أن يتمكن الحوار من وضع حلول توافقية لها؛ الأمر الذي يمهد لمرحلة جديدة من عمر الوطن، مؤكدا أهمية توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني لتكون الحلول معبرة عن مختلف فئات وتوجهات المجتمع المصري.