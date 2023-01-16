النائبة ولاء التمامي: الحوار الوطني مكسب هائل للحياة السياسية والحزبية

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما تحقق لمصر جراء الحوار الوطني كثير للغاية، ولا تزال ثماره في الطريق بعد انتهاء جلسات الحوار التي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عمل مجلس الأمناء.

نقلة بالحياة السياسية

ولفتت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى دور الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة في إحداث نقلة بالحياة السياسية، وجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق بالجلسات فعليا خلال أيام بعد الاستقرار على جميع القضايا والمحاور.

ونوهت عضو مجلس النواب، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني، قائلة: إنها بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على أوسع نطاق وبتوجيهات الرئيس السيسي.

قانون المجالس الشعبية المحلية

وشددت التمامي على العديد من القضايا المهمة التي يقترب منها الحوار الوطني في الجلسات المقبلة رغم سخونتها؛ ومنها قانون المجالس الشعبية المحلية «الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي»، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية، وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وغيرها من القضايا السياسية.

واختتمت أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الشاملة قريبًا مكسب حقيقي للحياة السياسية والحزبية والاقتصادية في الوطن، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي.