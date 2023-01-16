عضو أمناء الحوار الوطني لـ يوسف الحسيني: تلقينا 96 ألف مقترح من أطياف المجتمع

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس انتهى من الإجراءات والأمور التنسيقية، لافتا إلى ان الحوار الوطني على مستوى الجمهورية بحضور كل القوى السياسية والمؤسسات يحتاج إلى وقت الكافي للانتهاء من تجهيزاته، متابعا: «أمانة مجلس الحوار الوطني استقبلت ما يقرب من 96 ألف مقترح من كل أطياف المجتمع المصري، وجميع المقترحات خضعت للتحليل والتقسيم وفقا للتخصصات المناسبة، وفقا للمحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وكل محور من هذه المحاور يتضمن عدة قضايا».

قضايا تشغل السياسيين والأحزاب والقوى السياسية

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على الفضائية الأولى، أن المحور السياسي يتضمن الموضوعات التي تشغل السياسيين والأحزاب والقوى السياسية وفي مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقانون مجلسي النواب والشيوخ والمحليات وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحزاب السياسية، وتحتاج هذه القضايا إلى العديد من الجلسات المختلفة.

التنمية البشرية والتعليم والشباب والقضية السكانية

وأشار إلى أن المحور المجتمعي تناول عدة قضايا مهمة منها الصحة والتنمية البشرية والتعليم والشباب والقضية السكانية والأسرة وتماسك المجتمع والهوية الثقافية المصرية، بالإضافة لتنظيم العمل الأهلي والنقابات، أما المحور الثالث الاقتصادي يأتي في مقدمة الموضوعات في ظل الظروف التي يمر بها العالم يناقش التضخم والغلاء والموازنة العامة والعجز والدين العام والصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار المحلي والخارجي وملكية الدولية والعدالة الاقتصادية.

وأكد أن هناك 19 موضوعا رئيسيا يندرج تحتها الموضوعات الفرعية التي تمس المواطن، فعلى سبيل المثال موضوع الصحة يتضمن التأمين الصحي الشامل ومنظومة الصحة وهجرة الأطباء وتركهم للبلاد والسياحة العلاجية وصناعة الدواء.