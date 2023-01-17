الرئيس البرازيلي يعفي 40 من طاقم أمن القصر الرئاسي

أعفى الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا، 40 من طاقم أمن القصر الرئاسي بعد أعمال شغب تمت الفترة الماضية بعد انتهاء مدة حكم الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

سبب الهجوم على القصر الرئاسي

وشارك بولسونارو فيديو يهاجم فيه الرئيس الجديد الذي أدى اليمين الدستورية في الأول من يناير الجاري، ما دفع أنصار الرئيس المنتهية ولايته إلى مهاجمة مؤسسات الدولة لرفض نتيجة الانتخابات الجديدة وسط رفض عالمي لما يحدث في البلاد والاتجاه للتحقيق مع بولسونارو.