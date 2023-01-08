 تفاؤل بوفرة عالمية في فول الصويا خلال 2023.. البرازيل كلمة السر

توقع محللو سلع ووكالات عالمية أن تحقق البرازيل، أكبر مورد لفول الصويا في العالم، حجم تداول قياسي خلال عام 2023، على خلفية توقعات الحصاد الأعلى على الإطلاق.

وقالت شركة الإمدادات الزراعية الوطنية «كوناب»، إن البرازيل من المتوقع أن تصدر 96.6 مليون طن متري من البذور الزيتية الصفراء، بدعم من ارتفاع الحصاد على الإطلاق المتوقع عند 153.5 مليون طن متري في الفترة من 2022 إلى 2023، بزيادة 18 مليون طن سنويًا.

شحن 93 مليون طن

ووفقًا لجمعية منتجي الزيوت النباتية البرازيلية، من المتوقع أن تشحن البلاد 93 مليون طن، وأن تسحق 52.5 مليون طن متري، بينما ترى وزارة الزراعة الأمريكية صادرات البرازيل 2022-23 وسحقها عند 89.5 مليون طن و 51.75 مليون طن على التوالي.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، في أحدث تقاريرها، إن التوقعات استندت إلى التوقعات المتزايدة بإمدادات وفيرة وسعر صرف مناسب.

أعلى مستوى على الإطلاق

وفقًا لمحللي السلع، من المتوقع أن تصل شحنات فول الصويا البرازيلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق العام المقبل وسط توقعات بارتفاع الطلب في الصين، حيث من المتوقع أن يستورد أكبر مشتر لفول الصويا في العالم ما يصل إلى 98 مليون طن من البذور الزيتية الصفراء في عام 2023، بزيادة 8.3% عن العام الماضي، وفقًا لمسح أجرته S&P Global Commodity Insights.

والبرازيل أكبر مورد لفول الصويا للصين في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الولايات المتحدة، ويرى المحللون أن البذور الزيتية البرازيلية ستغمر الأسواق الصينية في عام 2023.

تراجع التصدير الأمريكي

وقال كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في «Futures International»، تيري رايلي، إنه كان من المتوقع أن تشتري الصين 61.7 مليون طن متري من الصويات البرازيلية في 2022-23، بزيادة 9% عن العام، في حين أن 28.4 مليون طن متري فقط من الولايات المتحدة ستذهب إلى الصين، بانخفاض 5% على أساس سنوي.

وتستورد الصين عادةً 60% من احتياجاتها من فول الصويا من البرازيل، و33% من الولايات المتحدة.

ومع الحرب الروسية الأوكرانية، تضاءل المعروض من زيت عباد الشمس من أوكرانيا، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البدائل، مثل زيت فول الصويا، مما أعطى الكسارات البرازيلية الحافز لمعالجة المزيد.

توقعات بتراجع الأسعار

وقال المدير العام لشركة «AgResource Brasil» للاستشارات الزراعية، رافائيل ماندارينو، في مذكرة: «لدينا توقعات هبوطية لأسعار فول الصويا في عام 2023، ونرى أسعار فول الصويا تنخفض في عام 2023، تحت ضغط كبير من الإنتاج في أمريكا الجنوبية ومشاكل الاقتصاد الكلي.